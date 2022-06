La cena perfetta: Salvatore Esposito e Greta Scarano su Sky, tra camorra e fornelli

Suspence, commedia e un pizzico di romanticismo sono gli ingredienti de La cena perfetta, nuovo film con protagonisti Salvatore Esposito e Greta Scarano tra camorra e cucina in arrivo in esclusiva su Sky Cinema a pochi giorni dalla nuova uscita Una famiglia mostruosa.

Il film debutterà in prima tv oggi giovedì 23 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, e anche in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Nel film Salvatore Esposito (Gomorra – La serie) e Greta Scarano (Speravo de morì prima) vestono i panni di un’improbabile coppia, un camorrista dal cuore buono e una chef piena d’ambizione, che scoprono nella ristorazione un’occasione unica di riscatto.

Carmine (Salvatore Esposito) è cresciuto a Napoli all’ombra del boss della Camorra detto “Scimitarra”. Non avendo la stoffa per condurre una vita criminale in prima linea, Scimitarra lo spedisce a Roma affidandogli la gestione di un ristorante destinato al riciclaggio di denaro sporco. Inaspettatamente, Carmine si appassiona alla ristorazione, soprattutto grazie all’arrivo di Consuelo (Greta Scarano), una giovane chef di origine argentina con un carattere difficile ma grandi ambizioni. L’amore per il cibo e il sogno di conquistare una stella Michelin daranno ad entrambi una seconda possibilità, ma come farà Carmine a evadere il controllo di Scimitarra?

Per la regia di Davide Minnella, la pellicola è un food movie dallo sfondo crime e dalle tinte comedy, che non rinuncia al romanticismo. Nel cast, accanto ai protagonisti Salvatore Esposito e Greta Scarano, anche Gianluca Fru, Gianfranco Gallo, Antonella Attili e Antonio Grosso. Il film vede anche la partecipazione, come coach, della chef stellata Cristina Bowerman.

