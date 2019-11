A cena con George Takei: un party esclusivo con tutto il cast di Star Trek (meno uno)

George Takei è ovunque conosciuto per aver dato un volto all'iconico Signor Sulu nella serie classica Star Trek trasmessa tra il 1966 e il 1969 per un totale di cinquantadue episodi. In un'intervista l'attore ha dichiarato che organizzerebbe volentieri una reunion dell'intero cast a meno di uno dei padri fondatori del franchise: sapreste indovinare chi?

L'affermazione arriva in seguito alla domanda su "chi avrebbe voluto invitare alla sua cena dei sogni" postagli durante un'intervista promozionale della graphic novel They Called Us Enemy scritta e disegnata da Takei stesso: l'opera racconta dei difficili anni vissuti dalla sua famiglia in un campo base americano durante la seconda guerra mondiale, storia narrata anche nella recente performance The Terror: Infamy.

Se seguite l'universo di Star Trek non avrete dubbi su chi sarebbe l'ospite indesiderato, ma per i novelli fan sappiate che si tratta di William Shatner, attore passato alla storia nella cultura pop per aver interpretato il capitano James T. Kirk.

La faida tra i due ufficiali va avanti da sempre ed è ben noto l'astio che intercorre tra i due, che però avrebbe raggiunto il punto critico quando, a detta di Shatner, Takei non lo invitò al suo matrimonio, notizia immediatamente smentita dall'attore nipponico, secondo il qual sarebbe invece Shatner ad essere stato l'unico del cast assente al rito.

Un altro tassello va adesso ad aggiungersi ad uno scontro tra titani che, se fosse ambientato sulla USS Enterprise avrebbe forse portato ad un vero e proprio ammutinamento.