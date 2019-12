Cena con delitto: sui social alcuni dettagli del film di Rian Johnson

Cena con delitto di Rian Johnson è il tipo di film progettato per indurre il pubblico a indovinare quello che sta per accadere e mettere in discussione tutto ciò che vedono. E a quanto pare bisognerebbe davvero mettere in discussione ogni opinione che ci siamo fatti sulla trama, dato che anche gli elementi più semplici non sono quello che sembrano.

Steve Yedlin, direttore della fotografia di Cena con delitto, ha pubblicato di recente su Twitter alcuni segreti del film che gli spettatori non sapevano nemmeno fossero segreti. A causa del particolare stile di Cena con delitto è ricco di primi piani di attori che parlano, e alcuni di loro come Jamie Lee Curtis e Daniel Craig indossano gli occhiali.

Questo è un problema, in quanto gli occhiali possono riflettere l'illuminazione e le macchine da presa utilizzate per filmarli.



Tuttavia la Key Grip di Matt Mania ha risolto il problema. Per una scena con Jamie Lee Curtis è stato utilizzato un palcoscenico, non una stanza in una vera casa, il che significa che l'attrice non sta guardando altro se non la troupe che sta girando il film. Se i suoi occhiali riflettessero ciò che effettivamente stava vedendo, avremmo visto l'operatore e l'impianto d'illuminazione. Grazie al Key Grip vediamo ciò che ci aspetteremmo di vedere, ovvero le finestre sul lato opposto della stanza.

Non ci sono finestre, si tratta di un dipinto ma nel riflesso quel dettaglio si perde.

Altri esempi sono mostrati da Yedlin su Twitter, a dimostrazione del fascino del film insito anche nella stessa lavorazione.

Rian Johnson ha parlato di Hitchcock, in riferimento al giallo moderno mentre Chris Evans e Ana de Armas hanno elogiato l'imprevedibilità dello script.