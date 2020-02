Cena con Delitto - Knives Out spinge in alto le quote Lionsgate a Wall Street

Rian Johnson e il suo Cena con Delitto - Knives Out, assieme alla saga di John Wick, sta facendo la fortuna della Lionsgate, e i risultati si vedono anche in borsa.

Nel terzo quadrimestre dell'anno fiscale, terminato il 31 dicembre, Lionsgate ha registrato un fatturato di 998.5 milioni di dollari, ovvero l'8% in più delle previsioni di Wall Street, con un reddito operativo di 124.5 milioni, che ha battuto le stime dell'11%.

Cena con Delitto - Knives Out ha portato a casa 155 milioni solo in Nordamerica, e 294 milioni in tutto il mondo.

Il murder mystery con Chris Evans, Ana De Armas, Daniel Craig e Jamie-Lee Curtis ha ottenuto anche una candidatura all'Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale, scritta dal regista e produttore della pellicola, Rian Johnson.

"La nostra divisione cinematografica ci ha regalato una forte performance nell'ultimo quadrimestre, guidata dal successo mondiale di botteghino Knives Out, mentre la nostra divisione televisiva ha ottenuto un numero importante di serie televisive e pilot commitment, e la piattaforma di Starz continua a crescere globalmente" ha comunicato il CEO di Lionsgate, Jon Feltheimer, in una dichiarazione ufficiale.

L'operazione cinematografica di Lionsgate ha infatti visto un aumento di 30% del fatturato per 473.9 milioni, con un utile di 49 milioni di dollari, principalmente grazie a Knives Out e a dei risultati ausiliari di John Wick 3 - Parabellum.

Gli abbonati a Starz, Starzplay Arabia e Pantaya hanno raggiunto i 28.5 milioni nel quadrimestre, mentre gli abbonati nel mondo di OTT sono arrivati a 8.6 milioni per un incremento dell'8%. Gli utili rettificati per azione, però, ammontano a 14 centesimi, al di sotto dei previsti 18.

L'utile dei media network, guidato da Starz, ha segnato un incremento del 4.3% in termini di fatturato, con 382.4 milioni di dollari, e nei prossimi 5 anni si prevede una crescita tra i 15 e 25 milioni di abbonati a Starzplay su scala internazionale.



Un'ottima conclusione per il 2019 di Lionsgate, che sembra promettere bene anche per il futuro.