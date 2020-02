Cena con Delitto - Knives Out: il sequel sarà molto diverso, rivela Johnson

Benoit Blanc sarà alle prese con dei nuovi misteri, delle nuove ambientazioni e dei personaggi completamente diversi nell'annunciato sequel di Knives Out.

Dato che ora un sequel di Cena con Delitto - Knives Out è stato ufficialmente formalizzato (preparate i maglioni per festeggiare), e il ritorno di Daniel Craig nei panni del Detective Benoit Blanc confermato, non ci resta che capire di cosa tratterà il nuovo film.

Ospite al The Jess Cagle Show, Johnson ha fornito qualche informazione in più al riguardo: "Nella mia testa, non penso a dei futuri film in termini di sequel. Fin da quando iniziai a lavorarci su, mi dicevo che sarebbe stato bello se avessimo potuto proseguire allo stesso modo di Agatha Christie con Poirot... Benoit Blanc, ma con nuovi misteri, nuove location, un nuovo cast. È un nuovo mistero per Benoit Blanc Ci sono così tante cose che si possono fare. Sarà divertente!".

Il regista, sceneggiatore e produttore del film candidato all'Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale ha continuato su questa linea dicendo che "Se guardi ai libri di Agatha Christie, non è che ognuno di questi è ambientato in una villa, con una famiglia, una libreria... Oltre al setting, lei esplora anche diversi sottogeneri. And Then There Were None è essenzialmente uno slasher, un horror. The ABC Murders è un pò una proto-serial killer story. Ha trovato una linea narrativa molto diversa per ognuna delle sue opere, e come nei film, tematicamente ci ha potuto abbinare sempre qualcosa di nuovo".

Ma come per Knives Out, quale che sia la prossima avventura di Benoit Blanc, Johnson promette che sarà l'arco narrativo dei personaggi il focus principale, il dare loro una conclusione soddisfacente.

E chissà che il film non sia davvero ambientato nello spazio, come afferma scherzando nel video che trovate anche nel nostro articolo... Sicuramente farebbe contento Chris Evans.