Cena con delitto - Knives Out: Rian Johnson ruppe una steadicam durante una precisa scena

Forse non ve ne sarete accorti o magari invece sì, ma nel corso di una precisa sequenza di Cena con delitto - Knives Out, Rian Johnson ha rotto una steadicam e questo inconveniente rimarrà impresso per sempre perché si può notare durante il film.

La scena in questione è quella in cui la giovane Marta interpretata da Ana De Armas scopre di essere l'unica erede della fortuna di Harlan Thrombey, questo di fronte al resto della famiglia, che prontamente le si precipita incontro non lasciandole spazio per respirare e per metabolizzare l'accaduto. Mentre l'operatore si trova all'esterno della dimora si può notare che l'inquadratura fissa e fluida ha uno scossone e questi è costretto a passare alla macchina a mano per avvicinarsi alla protagonista.

A quanto pare un utente di Twitter era rimasto particolarmente colpito dal passaggio da un metodo di ripresa a un altro, affermando: "Il passaggio da steadicam a macchina a mano è molto sexy", ma è stato prontamente corretto dall'account ufficiale della pellicola, che ha appunto precisato: "Contenti che lo trovi sexy, ma è successo solo perché Rian ha rotto la steadicam".

Come sempre, nel mondo del cinema gli incidenti capitano e possono anche regalare qualcosa di inaspettato e irripetibile, proprio come quello accaduto sul set di 1917, e che ha fornito uno dei momenti più emozionanti dell'intero film di Sam Mendes.

Per Daniel Craig, poi, anche il successo di Cena con delitto - Knives Out è da considerarsi un "felice incidente". "Il suo successo, pensando anche a Bond, non sarebbe potuto arrivare in un momento migliore per me" ha detto. "Non dico proprio: OK, questa sarà la mia carriera dopo Bond. Non ci sono piani. Ma ha risolto un po' di cose".

Cena con delitto - Knives Out ha guadagnato al botteghino circa 308 milioni di dollari in tutto il mondo, ed è nata così l'idea del sequel, che dovrebbe confermare solo Craig del cast originale ma che non dovrebbe esplorare il passato di Benoit Blanc. E dire che l'attore avrebbe potuto perdere il ruolo a causa di James Bond.