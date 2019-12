Cena con Delitto - Knives Out, online la seconda clip in italiano del film di Rian Johnson

01 Distribution ha diffuso in streaming la seconda clip in italiano tratta da Cena con Delitto - Knives Out, il nuovo film scritto e diretto da Rian Johnson sul modello dei gialli alla Agatha Christie.

La clip in questione mostra parte dell'interrogatorio svolto nei confronti del personaggio interpretato da Jamie Lee Curtis, ovvero la figlia del defunto Harlan Thrombey, il famoso romanziere che ha costruito un impero editoriale con i suoi gialli. Il personaggio di rivolge direttamente a una figura che osserva dietro le quinte l'interrogatorio condotto dai due detective, ovvero il celebre investigatore Benoit Blanc (Daniel Craig), che si presenta come un semplice "osservatore della verità".

Omaggio ai gialli di Agatha Christie, la pellicola è scritta e diretta dallo stesso Johnson e si avvale di un cast all-star di cui fanno parte Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, LaKeith Stanfield, Toni Collette, Katherine Langford, Don Johnson e Christopher Plummer.

Uno dei punti forti della pellicola è chiaramente la sceneggiatura, che a più riprese è stata lodata dagli stessi attori del cast, tra cui Chris Evans e Ana de Armas, i quali ne hanno esaltato la sua imprevedibilità e anche il suo carattere spontaneamente divertente. Da quanto emerso nelle ultime settimane pare che nel film ci sia un cameo nascosto di Joseph Gordon-Levitt, che aveva già collaborato con Rian Johnson nei precedenti film, come Brick - Dose mortale o Looper. Inoltre, è emerso che Ana de Armas avesse inizialmente rifiutato la parte assegnatale.

Cena con Delitto - Knives Out, dopo essere stato accolto più che positivamente dalla stampa internazionale e americana, approderà nelle sale italiane il 5 dicembre prossimo, dopo essere stato il film di chiusura all'ultimo Torino Film Festival.

Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Cena con Delitto - Knives Out.