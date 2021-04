Cena con delitto - Knives Out, Jamie Lee Curtis aggiorna sulla famiglia Thrombey

Jamie Lee Curtis ha aggiornato i fan sulla situazione della famiglia Thrombey di Cena con delitto - Knives Out. La star di Halloween ha interpretato Linda, figlia del facoltoso scrittore di libri gialli Harlan Thrombey (Christopher Plummer) in Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson. Il film, uscito nel 2019, ha ottenuto un grande successo.

Subito dopo l'ottimo riscontro di Cena con delitto - Knives Out, Rian Johnson ha iniziato a lavorare al sequel.

Ieri è stato annunciato che Netflix ha concluso un accordo da 450 milioni di dollari per acquisire i diritti di Knives Out 2 e 3, che verranno pubblicati in esclusiva sulla piattaforma streaming. Daniel Craig tornerà anche nei capitoli successivi per interpretare il detective Benoît Blanc, che nel primo film ha indagato sulla misteriosa morte di Harlan Thrombey.



Fino a quando non emergeranno altre notizie sui sequel, Jamie Lee Curtis ha fornito un piccolo aggiornamento sui Thrombey tramite il suo account Instagram.

"Per chiarire le voci, la famiglia Thrombey è in consulenza familiare e il terapeuta ha suggerito di stare lontano da Benoît Blanc in futuro" afferma Curtis nel post, specificando che nessuno dei Thrombey si unirà a Blanc in Grecia, il che sembra escludere ogni possibilità di rivedere la famiglia Thrombey nei sequel.

Nel post Jamie Lee Curtis ha fatto riferimento alla Grecia, che potrebbe essere il luogo delle riprese del primo sequel. Si attendono notizie sul casting.

Nei giorni scorsi è stata mostrata la foto di una cover di Knives Out che non è stata apprezzata dal regista.



Nel sequel Ana de Armas avrebbe voluto riprendere il ruolo di Marta Cabrera; ecco perché si attendono notizie sul casting nelle prossime settimane.