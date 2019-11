Cena con delitto - Knives Out: la "gentile richiesta" di Daniel Craig nella nuova clip

Lionsgate ha diffuso in streaming una nuova clip ufficiale con al centro Daniel Craig dal film Cena con delitto - Knives Out, scritto e diretto da Rian Johnson e nelle sale italiane con 01 Distribution dal prossimo dicembre.

Dpoo quella dedicata all'entrata in scena di Chris Evans, nella nuova clip vediamo i parenti del defunto Harlan Thrombey (Christopher Plummer) riuniti per la lettura del testamento, quando a un tratto l'investigatore privato Benoît Blanc (Daniel Craig), chiede gentilmente a tutti i presenti di non abbandonare il luogo né tantomeno città, perché ovviamente sospetta che dietro l'apparente suicidio dello scrittore possa nascondersi un vero e proprio omicidio. Dando così il via alla più classica trama da whodunit tipica dei gialli alla Agatha Christie.

Oltre alle star già citate, faranno parte del cast stellare del film anche Ana De Armas, Don Johnson, Toni Collette, Katherine Langford, Michael Shannon, LaKeith Stanfield, Riki Lindhome, Jamie Lee Curtis ed Edi Patterson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 5 dicembre con il titolo di Cena con delitto - Knives Out.

Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, il film di Johnson è stato accolto dalla critica con un punteggio Rotten Tomatoes del 98% su un totale di 103 recensioni su Rotten Tomatoes. Recentemente, lo stesso Johnson ha indicato proprio gli haters del suo Gli Ultimi Jedi come una delle fonti di ispirazione che lo hanno spinto a scrivere la pellicola. Proprio agli haters, il regista è tornato a rivolgersi in questi giorni con toni non proprio elegantissimi.