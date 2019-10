Cena con Delitto - Knives Out, due nuovi spot televisivi per il whodunnit di Rian Johnson

Chi sarà stato? Arrivano due nuovi spot televisivi per il giallo deduttivo firmato da Rian Johnson, Cena con Delitto - Knives Out, dal 5 dicembre al cinema.

Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Ana De Armas, Michael Shannon, Don Johnson, Lakeith Stanfield, Katherine Langford Jaeden Martell, Daniel Craig e Christopher Plummer (riprendiamo fiato) sono i protagonisti della nuova pellicola scritta, diretta e prodotta da Rian Johnson, regista, sceneggiatore e produttore dell'ottavo capitolo di Star Wars, Gli Ultimi Jedi, e si mostrano al pubblico in due nuovissimi promo per la tv.

Come possiamo vedere anche dai video rispettivamente in testa e in calce alla notizia, il murder mystery Cena con Delitto - Knives Out girerà intorno alla morte del capofamiglia dei Thrombey, avvenuta dopo la festa organizzata per il suo ottantacinquesimo compleanno. Sarà Benoit Blanc (Craig), un nuovello Poirot, a dover far luce sul caso dell'assassinio (?) di Harlan Thrombey, e sui segreti che nasconde ogni membro della sua disfunziale famiglia.

In America, il film presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival arriverà nelle sale il 27 novembre 2019, nel periodo del Ringraziamento, mentre in Italia sarà disponibile al cinema dalla settimana successiva, ovvero dal 4 dicembre.

Pronti a risolvere il caso?