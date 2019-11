Cena con Delitto - Knives Out: Chris Evans e Daniel Craig nella prima clip italiana

01 Distribution ha diffuso in streaming la prima clip in italiano di Cena con delitto - Knives Out, il nuovo giallo scritto e diretto da Rian Johnson che farà il suo esordio nelle nostre sale la prossima settimana.

Nella clip viene mostrato l'arrivo di Ransom, il nipote di Harlan Thrombey, nella casa di famiglia nel giorno in cui verrà letto il testamento del defunto patriarca. Tuttavia, ad aspettarlo ci sono anche i due detective della polizia, nonché l'investigatore privato Benoit Blanc, che no è affatto convinto si sia trattato di suicidio.

Omaggio ai gialli di Agatha Christie, la pellicola è scritta e diretta dallo stesso Johnson e si avvale di un cast all-star di cui fanno parte Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, LaKeith Stanfield, Toni Collette, Katherine Langford, Don Johnson e Christopher Plummer.

L'incipit della storia parte quando Harlan Thrombey (Christopher Plummer), un agiato romanziere, viene trovato morto, in circostanze misteriose, nella sua proprietà la mattina dopo la festa per il suo 85esimo compleanno. Il celebre detective Benoit Blanc (Daniel Craig), uomo di straordinario intuito e carisma, è incaricato del caso, e sospetta si tratti di un omicidio. In perfetto stile “crime” la famiglia del defunto è numerosa, e tutti, nessuno escluso, sono potenziali sospettati: ognuno di loro, infatti, avrebbe un motivo più che valido per eliminare Harlan Thrombey, uomo che l’esperienza e l’età hanno reso tanto lungimirante quanto sagace. Quando il fatidico giorno della lettura del testamento si avvicina, l’avida e disfunzionale famiglia di Harlan, si rivela essere molto più complicata e conflittuale di quanto sembrasse all’inizio. Un contesto familiare costituito da personaggi variopinti, appartenenti a generazioni contrapposte tra loro per età, obiettivi e stili di vita. Quando Marta (Ana de Armas), la giovane e bella infermiera sudamericana di Thrombrey si ritrova implicata nel misterioso caso, appare chiaro che nessun segreto è più al sicuro nella casa, neppure i suoi.

Da quanto emerso nelle ultime settimane pare che nel film ci sia un cameo nascosto di Joseph Gordon-Levitt, che aveva già collaborato con Rian Johnson nei precedenti film, come Brick - Dose mortale o Looper. Inoltre, è emerso che Ana de Armas avesse inizialmente rifiutato la parte assegnatale.

Cena con delitto - Knives Out sarà nelle sale italiane dal 5 dicembre prossimo.