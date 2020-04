Cena con Delitto, è giallo: appare su Amazon Prime con un altro titolo

Una sorpresa pasquale tinta di giallo per gli utenti di Amazon Prime Video: il film di Rian Johnson Cena con delitto - Knives Out, tra le rivelazioni della stagione, appare disponibile sul catalogo della piattaforma streaming. C'è solo un piccolo intoppo: come nelle migliori storie di spionaggio, il titolo compare sotto falso nome.

Cercando il film alla voce "Cena con delitto" (o "Knives Out" come in originale) non compare alcun risultato, mentre digitando "Jet Stream" ci si ritrova davanti alla locandina del giallo con Daniel Craig.

I nomi del regista e del cast non sono riportati correttamente, ma facendo partire la riproduzione le prime immagini sono inequivocabilmente quelle del film di Rian Johnson.

La sinossi del fantomatico Jet Stream recita però: "Un metereologo scopre che alcune correnti anomale dell'atmosfera stanno per convergere a terra, rischiando di provocare raffiche di vento in grado di distruggere ogni cosa."

La regia del film è attribuita a Jeffery Scott Lando e tra i "protagonisti" figurano Don Michael Paul e Steven Hartley.

Come si spiega tutto ciò? Strategia di marketing, messaggio in codice o altro? In mancanza di notizie certe, e considerando che nei giorni scorsi Amazon non aveva pubblicizzato in alcun modo l'arrivo di un film che sarebbe stato molto atteso, è ipotizzabile che ci sia qualche controversia legata ai diritti di distribuzione. Non è da scartare neanche l'ipotesi che Knives Out - Cena con delitto venga rimosso entro qualche ora dal catalogo di Amazon Prime Video.

Qualche giorno fa, provocando ovviamente molto meno trambusto, è stata resa disponibile online la sceneggiatura di Cena con delitto, film in cui Ana De Armas ha un ruolo su misura che sembra ritagliato apposta per lei.