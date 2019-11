Cena con delitto: Chris Evans e Ana de Armas elogiano l'imprevedibilità dello script

Nel corso delle recenti interviste, due dei protagonisti di Cena con delitto - Knives Out, ovvero Chris Evans e Ana de Armas, hanno elogiato l'imprevedibilità dello script di Rian Johnson, ma anche il suo essere sorprendentemente divertente.

L'intervistatore di Collider ha chiesto ai due attori come è stato per entrambi leggere per la prima volta lo script di Johnson, dato che di sceneggiature di questo tipo non saltano fuori così spesso oggigiorno. Sul fatto di scoprire il mistero solo alla fine o al saperlo dall'inizio, la De Armas ha risposto: "No, l'ho saputo solo una volta arrivata alla fine. Pensavo di saperlo, ma mi sbagliavo. E' stato davvero sorprendente, come se mi stesse depistando per tutto il tempo e pensavo fosse un problema di lingua, ma non lo era, si trattava semplicemente del fatto che fosse molto imprevedibile. Una grande sorpresa".

Evans ha quindi aggiunto: "Lo stesso per me. E' quello che rende lo script così godibile. Un sacco di volte mi sono ritrovato a pensare: 'So quello che succederà adesso, lo so', ma continuava ad avere dei colpi di scena ed è lì che ti accorgi che il film sarà al servizio del pubblico".

Passando al lato più divertente di alcune situazioni, agli attori viene poi chiesto se si erano resi conto già dalle riprese quanto lo humour sarebbe stato importante nell'economia della storia: "Io non pensavo di essere divertente mentre giravo", ha risposto De Armas, "ma riguardandolo me ne sono resa conto. Ma a guardare Chris e gli altri, mentre giravamo, fare quel lavoro in modo così brillante mi sono divertita parecchio".

Evans: "Prima di firmare per la parte sapevo quali attori sarebbero stati coinvolti, quindi ho letto la sceneggiatura con già loro in mente. Questo ha reso la lettura più godibile e hanno fatto il lavoro che mi aspettavo facessero".

Cena con delitto - Knives Out sarà nelle sale italiane dal 5 dicembre prossimo. Su queste pagine potete leggere del perché Ana de Armas avesse inizialmente rifiutato la parte nel film. Da quanto emerso nelle ultime settimane pare che nel film ci sia un cameo nascosto di Joseph Gordon-Levitt, che aveva già collaborato con Rian Johnson nei precedenti film, come Brick - Dose mortale o Looper.