Cellular e gli stunt di Chris Evans: i retroscena sul thriller

Stasera torna nelle tv italiane Cellular, action thriller "telefonico" del 2003 diretto da David R. Ellis che vede nel cast Kim Basinger, Chris Evans, Jason Statham e William H. Macy.

Nel film, una professoressa di nome Jessica Martin viene improvvisamente rapita da un gruppo di criminali che la rinchiudono nella soffitta di una casa fuori città. Dopo che Ethan, il leader della gang, distrugge il suo telefono per impedirle di chiedere aiuto, la donna riesce a comporre un numero collegando i fili dell'apparecchio ed entra in contatto con Ryan, un giovane surfista che proverà ad aiutare lei e la sua famiglia.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi tutti i retroscena da non perdere sul dietro le quinte di Cellular:

Durante il periodo dell'uscita del film, Kim Basinger rimase molto infastidita quando, mentre aspettava un'amica fuori dal bagno di un cinema, diverse persone la indicavano e ridevano di lei . Dopo che arrivò l'amica, quest'ultima gli fece notare che stava parlando al telefono davanti ad un poster di Cellular che la raffigurava nella medesima posizione, scenetta che aveva scatenato l'ilarità di tutti i presenti.

Nella scena in cui Jason Statham minaccia Kim Basinger con la sua cintura, la preoccupazione dell'attrice è genuina: prima delle riprese, lei stessa ha chiesto al collega di non rivelarle cosa sarebbe accaduto in modo da sorprenderla. Inoltre, la scena fu realizzata al primo tentativo.

Chris Evans ha svolto in prima persona tutte le scene d'azione in macchina. Prima di girare, l'attore ha infatti preso lezioni di guida ad una scuola per stuntman per 5 settimane.

Larry Cohen ha scritto il film nel periodo in cui stava cercando di vendere la sua sceneggiatura di In linea con l'assassino, thriller dalla trama speculare a quella Cellular: il primo vede un uomo intrappolato in una cabina telefonica, mentre nel secondo un uomo deve rimanere al telefono ma può muoversi dove vuole.

: il primo vede un uomo intrappolato in una cabina telefonica, mentre nel secondo un uomo deve rimanere al telefono ma può muoversi dove vuole. Nel film viene citata l'agenzia telefonica fittizia 47 Communication. I produttori provarono ad ottenere uno sponsor, ma le maggiori compagnie di telefonia rifiutarono per via dei troppi aspetti negativi della pellicola.

