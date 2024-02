Céline Dion, prima uscita in pubblico dopo l'annuncio della malattia! 'Vi amo'

Una delle sorprese più grandi della serata dei Grammy Award 2024 è stata l'apparizione sul palco di Céline Dion, per presentare il premio di Album dell'anno, assegnato a Taylor Swift per Midnights. Per la cantante canadese si tratta della prima apparizione pubblica dopo l'annuncio della malattia con la quale convive da un po'.

Accolta con fragorosi applausi, Dion ha risposto:"Vi amo altrettanto". Davanti alla platea la cantante ha dichiarato:"Quando dico che sono felice di essere qui, lo dico davvero dal cuore. Coloro che sono stati abbastanza fortunati da essere qui ai Grammy Award non devono mai dare per scontato l'enorme amore e gioia che la musica porta nelle nostre vite e in tutto il mondo. Mi riempie di gioia presentare un Grammy Award che due leggende, Diana Ross e Sting, mi hanno consegnato ventisette anni fa".



Nel 2021, dovette annullare la residency in programma a Las Vegas e un anno dopo Céline Dion annunciò pubblicamente di essere malata, dopo aver ricevuto la diagnosi di sindrome della persona rigida, una rara malattia neurologica autoimmune che influisce sulla rigidità muscolare, compresi i muscoli necessari al canto. In seguito, Céline Dion ha cancellato le rimanenti date del suo Courage World Tour per il 2023 e il 2024:"Sto lavorando duramente per riprendere le forze ma fare un tour può essere molto difficile, anche quando sei al 100%. Voglio che tutti sappiate che non mi arrendo... E non vedo l'ora di rivedervi".



Nel corso della sua carriera, Céline Dion ha vinto sei Grammy Award, incluso quello per l'album Falling Into You nel 1997, nel quale era compreso il singolo It's All Coming Back to Me Now. La cantante comparirà in un documentario per Prime Video, I am: Céline Dion. Per Taylor Swift il record di quattro Grammy vinti per il miglior album.

