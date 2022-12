Celine Dion soffre di sindrome della persona rigida: annullato il tour europeo

Sono notizie che non fanno piacere quelle che Celine Dion ha voluto comunicare in prima persona ai suoi fan: con un video pubblicato sui social, la cantante canadese ha infatti spiegato al proprio pubblico i motivi che l'hanno spinta a cancellare le date del suo tour europeo previste dal prossimo febbraio in poi.

La cantante di quella My Heart Will Go On tanto odiata dallo stesso James Cameron ha infatti rivelato di essere affetta da sindrome della persona rigida, un disturbo del sistema neurologico centrale che provoca rigidità progressiva e spasmi muscolari che, ovviamente, rendono impossibile a Dion lo stare sul palcoscenico come vorrebbe.

"Questi spasmi influenzano ogni aspetto della mia vita, certe volte mi rendono difficile camminare e non mi consentono di utilizzare le corde vocali per cantare nel modo che sono solita fare. [...] Sto lavorando duro con il mio terapeuta ogni giorno per rimettermi in forze e per riavere la possibilità di esibirmi, ma devo ammetterlo, è dura" sono state le parole della cantante.

Dion ha quindi proseguito: "Tutto ciò che so fare è cantare, è ciò che ho fatto per tutta la mia vita e ciò che amo fare più di ogni altra cosa. Mi mancate moltissimo". Da parte nostra, ovviamente, va il più grande in bocca al lupo a Celine Dion.