Celine Dion sta per ritirarsi? Le condizioni di salute della cantante sono peggiorate

Pessime notizie per il mondo della musica e, in maniera trasversale ma non per questo meno incisiva, per quello del cinema: secondo quanto si legge in queste ore, infatti, sarebbe ormai prossimo l'annuncio del definitivo ritiro dalle scene di Celine Dion, che sarebbe pronta ad appendere il microfono al chiodo dopo una carriera lunga 40 anni.

Celine Dion soffre della sindrome della persona rigida, patologia di cui per la prima volta la voce di My Heart Will Go On parlò sul finire dello scorso anno: una condizione che ha inevitabilmente imposto all'artista un allontanamento, si sperava momentaneo, dai palchi di tutto il mondo, con tanto di sospensione del tour.

Allontanamento che potrebbe diventare a breve un ritiro definitivo: secondo quanto riportato da Radar Online, infatti, le cure a cui Dion si è sottoposta nel corso degli ultimi tempi non avrebbero portato a risultati soddisfacenti al punto tale da consentire alla popstar di tornare a esibirsi, per cui sarebbe in effetti sempre più plausibile che la cantante canadese decida di annunciare il suo, purtroppo, tutt'altro che spontaneo pensionamento.

Vedremo se queste voci verranno confermate dall'entourage di Dion o se tutto ciò si rivelerà nient'altro che un eccesso di allarmismo: noi, naturalmente, non possiamo far altro che sperare di poter smentire al più presto queste previsioni.