I Celestiali nel primo concept ufficiale de Gli Eterni

Al San Diego Comic-Con i Marvel Studios hanno annunciato il cast de Gli Eterni, il loro nuovo film del Marvel Cinematic Universe, confermando che arriverà nei cinema di tutto il mondo a novembre 2020.

In seguito alla diffusione del concept dedicato a Black Widow, l'artista Andy Park ha diramato in rete anche un concept art ufficiale ed esclusivo dedicato ad Eternals, il film dedicato agli Eterni che i Marvel Studios stanno per girare nelle prossime settimane sotto la guida di Chloe Zhao.

Il concept in questione, che potete trovare qui sotto, ci mostra quelli che sembrano dei Celestiali camminare per un non meglio specificato pianeta. Dovreste sapere che sono stati i Celestiali a creare la razza degli Eterni ma anche quella dei loro acerrimi avversari, i Devianti.

I Celestiali non sono "nuovi" al Marvel Cinematic Universe. Il primo riferimento a loro avviene in Guardiani della Galassia del 2014, diretto da James Gunn, mentre nel suo sequel del 2017, Guardiani della Galassia vol.2, il padre di Peter Quill, Ego il Pianeta Vivente (Kurt Russell) afferma di essere lui stesso un Celestiale. Adesso in Eternals scopriremo ancor meglio chi siano e cosa sono in grado di fare.

Eternals è il secondo film della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe e sarà nei cinema di tutto il mondo a partire da novembre 2020.