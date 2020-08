Celentano, Ornella Muti dopo la confessione: 'È stato l'unica infedeltà della mia vita'

La coppia formata da Adriano Celentano e Claudia Mori non è sempre stata la "più bella del mondo": come in molti ricorderanno, infatti, i due attraversarono anni fa un periodo di profonda crisi che culminò nell'unico tradimento del Molleggiato in tanti anni di matrimonio.

Galeotto fu Innamorato Pazzo, il film che nel 1981 vide protagonisti Celentano e Ornella Muti: fu proprio sul set del film, infatti, che la fedeltà dell'Adriano nazionale venne meno, come confessato proprio dal celebre cantante e attore nel 2014 a più di trent'anni dal fattaccio.

Confessione, quella di Celentano, che rischiò comunque di causare un bel cortocircuito anche nella vita privata di Ornella Muti, che all'epoca era già sposata con Andrea Facchinetti. L'attrice stessa ha dunque voluto commentare ora la cosa a distanza di qualche anno dalle dichiarazioni del collega, ammettendo che "Adriano è stato l'unica infedeltà della mia vita". Niente drammi, dunque: solo una punta di stupore per questa confessione arrivata senza preavviso e con tanti anni di ritardo.

La stessa Claudia Mori, comunque, prese la cosa con molta filosofia: l'attrice ammise infatti di aver trattato parecchio male il marito all'epoca dei fatti e che il tradimento non fu altro che l'effetto di una crisi che sembrava non finire mai.