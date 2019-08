Una celebre scena di Avengers: Endgame immaginata come un fail di GTA V

Un utente Reddit ha realizzato e poi postato online un video che mostra una celebre sequenza di Avengers: Endgame immaginata come fosse un classico momento fail da game over su GTA V, videogame prodotto da Rockstar.

Come potete vedere in calce all'articolo si tratta della missione "Recupera la Gemma dello Spazio", che nel film dei Russo viene raccontata nell'arco della sequenza ambientata nella New York del 2012: proprio nel momento in cui il piano degli Avengers - rubare la Gemma alle loro controparti del passato - sembra riuscito, infatti, Tony Stark viene investito da Hulk, che sbuca furioso dalla tromba delle scale.

A quel punto, come di certo saprete, la Gemma (o Tesseract) finisce nelle mani di Loki - il Loki del 2012 - che lo afferra prontamente e la usa per fuggire (per scoprire dove/quando è andato, dovremo attendere la mini-serie Disney+ Loki): l'utente Reddit ha ritoccato questo preciso momento con l'iconica grafica del videogame del 2013, aggiungendo "Mission Failed: The Tesseract was lost".

Cosa ve ne pare dell'idea? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

