Una celebre armatura dei fumetti compare nel nuovo spot di Spider-Man: Far From Home

In attesa del trailer finale di Spider-Man: Far From Home, come sappiamo trapelato online in versione leak nei giorni scorsi, possiamo gustarci un nuovo spot televisivo per l'atteso nuovo film del Marvel Cinematic Universe.

Nel filmato, che potete visionare comodamente all'interno dell'articolo, possiamo vedere altri costumi di Spider-Man, che Peter potrebbe o meno indossare nel corso del film: oltre al nuovo completo rosso e nero, e in aggiunta alla tuta stealth, la clip mostra anche una serie di tute alternative che Tony Stark ha realizzato per il suo giovane "apprendista supereroe".

È difficile vedere quali e soprattutto quanti siano esattamente quelli, ma uno di questi è sicuramente una versione live-action della tuta Iron Spider, una delle più celebri dei fumetti Marvel. Già i concept art di Avengers: Infinity War (leggi: Everycult su Infinity War) avevano rivelato circa un anno fa che questa tuta era stata presa in considerazione dai Marvel Studios per il film dei Russo, ma come sappiamo il costume ha subito dei ritocchi che l'hanno reso piuttosto diverso dal design originale.

Sembra una sorpresa niente male e, a poco più di un mese dall'arrivo nelle sale italiane del film di Jon Watts, è lecito aspettarsi che non sarà l'unica. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che Far From Home arriverà in Italia il prossimo 10 luglio. Nei prossimi giorni dovrebbe debuttare online il final trailer (in via ufficiale), quindi rimanete con noi per i ulteriori aggiornamenti.