I Cavalieri dello Zodiaco: il primo teaser del live-action è davvero qui? Anche Sean Bean!

Letteralmente anni, da quando abbiamo ricevuto l'ultimo aggiornamento sul primo live-action cinematografico di Saint Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco. Per questo accogliamo con grande sorpresa un primo teaser che, si dovesse dimostrare ufficiale, offre strane sensazioni. D'impatto o deludente? E cosa ci fa Sean Bean?!

A quanto pare è tutto vero. Ad anni di distanza dagli ultimi aggiornamenti sul progetto live-action (risalenti al 2018) Toei Animation ha effettivamente reso pubblico un primo teaser di Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco. Erano esattamente quattro anni fa quando il primo live action dei Cavalieri dello Zodiaco si annunciò, ma oltre a uno sguardo ai primi poster non avevamo avuto altre anticipazioni. Trovate ancora il primo poster di Saint Seiya, l’abbiamo conservato per voi in attesa di nuovi aggiornamenti.

E alla fine sono arrivati proprio da Toei Animation, che si occuperà della distribuzione del film in Giappone. Per quanto riguarda il mercato internazionale, spetterà a Sony l’onore, che infatti compare all’inizio di questo primo teaser prima circolato su twitter e ora caricato da diversi canali principali. Di questa aura a metà fra Oriente e Occidente risente ovviamente anche il cast.

Nei panni del protagonsita Seiya/Pegasus troviamo infatti Mackenyu, attore giapponese già visto in Pacific Rim: Uprising. Madison Iseman (Jumanji) interpreterà Sienna, una giovane aiutata da Seiya nell’iniziare a controllare i propri poteri divini. E infine un volto illustre, intravisto nell’ombra, come quello di Sean Bean (Game of Thrones) nei panni di Alman Kiddo, colui che recluterà Seiya per farlo diventare un Cavaliere.

Il film è diretto dall’esperto di effetti speciali e animazioni Tomasz Baginski, mentre le ultime versioni della sceneggiatura sono state scritte da Josh Campbell e Matt Stuecken. Infine merita una voce, visto il tono di questo teaser, il responsabile coreografo, Andy Cheng, che ha lavorato qui alle scene di combattimento come fatto in precedenza anche per Shang-Chi della Marvel.

