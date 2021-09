I Cavalieri dello Zodiaco, svelato il cast del live-action: c'è anche Sean Bean!

The Hollywood Reporter ha svelato in esclusiva il cast del live-action de I Cavalieri dello Zodiaco, adattamento hollywoodiano della celebre serie manga e anime degli anni '80 intitolata Saint Seiya, realizzato da Toei Animation e Sony Pictures Worldwide Acquisitions.

Mackenyu e Madison Iseman guideranno il cast de I Cavalieri dello Zodiaco, che includerà anche il grande Sean Bean, Famke Janssen, Nick Stahl, Diego Tinoco e Mark Dacascos. Tomasz Baginski, animatore polacco e mago degli effetti speciali che ha lavorato anche a The Witcher, è stato scelto per dirigere il live-action hollywoodiano, co-prodotto dalla Toei. Il manga e l'anime, creati da Masami Kurumada e introdotti per la prima volta nel 1986, raccontavano di guerrieri conosciuti come The Saints che raccolgono i loro poteri dalle costellazioni. Sono riuniti per difendere la dea Atena da altri dei che intendono conquistare la Terra.

Il film de I Cavalieri dello Zodiaco sarà una storia di origine, con Mackenyu (figlio dell'attore internazionale di arti marziali Sonny Chiba, recentemente scomparso) nei panni di Seiya, un orfano di strada e l'eroe del franchise. Quando un'energia mistica conosciuta come Cosmo si risveglia in lui, Seiya intraprende un viaggio per conquistare l'antica armatura greca di Pegaso e prendere parte ad una battaglia soprannaturale per il destino di Sienna (Iseman), una giovane ragazza che lotta per controllare il suo divino poteri. Sean Bean interpreta il ruolo di un mentore di nome Alman Kiddo, un uomo che recluta Seiya nell'ordine dei Cavalieri, che ha fondato quando ha scoperto la dea reincarnata.

Il progetto era in sviluppo da anni e ha subito diversi ritardi di produzione prima di avere finalmente il via libera quest'anno. Josh Campbell e Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane) hanno scritto le bozze più recenti della sceneggiatura. Il film vanterà inoltre le abilità di combattimento del veterano stuntman e coreografo di arti marziali Andy Cheng, che è stato il coordinatore degli acclamati combattimenti di Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli dei Marvel Studios.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.