I cavalieri dello Zodiaco live-action, da oggi al cinema: tutto quello che dovete sapere

Come promesso dal trailer ufficiale italiano de I cavalieri dello Zodiaco, da oggi arriva nelle sale cinematografiche italiane l'adattamento live-action del celebre serie animata giapponese.

Da oggi fino al 28 giugno solo al cinema, come evento di tre giorni prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures, le sale italiane accolgono I Cavalieri dello Zodiaco, il film live-action diretto da Tomek Baginski e tratto dal manga "Saint Seiya" di Masami Kurumada. Nel ricco cast internazionale, oltre al protagonista Mackenyu (Pacific Rim: Uprising) che interpreta Seiya, troviamo anche Famke Janssen (X-Men), Madison Iseman (Jumanji – Benvenuti nella giungla), Diego Tinoco (Teen Wolf), Mark Dacascos (Il patto dei lupi), Nick Stahl (Sin City) e Sean Bean de Il Signore degli Anelli nel ruolo di Alman Kiddo, l’uomo che recluterà il protagonista per farlo diventare un cavaliere.

Tratto dalla celebre serie animata, I Cavalieri dello Zodiaco porta per la prima volta sul grande schermo la saga di Saint Seiya in live-action. La storia è quella di Seiya, interpretato da Mackenyu, un testardo adolescente di strada che trascorre il suo tempo alla ricerca della sorella rapita e a combattere per ottenere denaro: quando uno dei suoi combattimenti sprigiona involontariamente poteri mistici che non sapeva di avere, Seiya si ritrova coinvolto in un mondo di santi in guerra, antichi addestramenti magici e una dea reincarnata che ha bisogno della sua protezione. Per sopravvivere, dovrà abbracciare il suo destino e sacrificare tutto per conquistare il posto che gli spetta tra i Cavalieri dello Zodiaco.

Il film, ricordiamo, sarà disponibile al cinema per tre giorni a partire da oggi 26 giugno fino a mercoledì 28 giugno.