I Cavalieri dello Zodiaco: Famke Janssen aggiorna sulle riprese del film in live-action

Lo scorso anno sarebbero dovute partire le riprese del film in live-action basato sui personaggi de I Cavalieri dello Zodiaco, celebre serie anime amatissima da milioni di fan in tutto il mondo, specialmente in Europa; tuttavia, a causa della pandemia di coronavirus il progetto è stato rimandato, ma adesso Famke Janssen ci aggiorna sulle riprese.

Mentre è impegnata nella campagna promozionale del suo ultimo film, The Vault, con Liam Cunningham e Freddie Highmore, Famke Janssen ha avuto modo di parlare dei suoi progetti per il futuro e nel farlo è tornata ad aggiornare circa il progetto riguardante il film in live-action su I Cavalieri dello Zodiaco, annunciato nel 2018 e le cui riprese sarebbero già dovute iniziare, non fosse stato per la pandemia di coronavirus.

"Il progetto è basato su una serie anime che è stata molto popolare in Europa, e adesso la stanno trasformando in un film. Si basa sulla mitologia greca. L'intenzione era quella di girarlo lo scorso anno in Europa ma a causa della pandemia l'abbiamo già posticipato due volte. Credo che tornerà in programma quest'anno. Speriamo, incrociamo le dita, che tutto proceda e vada avanti".

Stando alle ultime informazioni disponibili, il regista della pellicola dovrebbe essere il polacco Tomasz Baginski, con la sinossi del lungometraggio incentrata su Seiya, un mortale che viene addestrato per meritarsi le sacre vesti di Pegasus. Unitosi ai Saints, un gruppo di guerrieri, dovrà difendere l’universo e proteggere la nuova reincarnazione della dea Atena.

A produrre il film in live-action sarà la Toei Animation e la compagnia di distribuzione cinese A Really Good Film. Produttore e produttore esecutivo del progetto saranno rispettivamente Yoshiyuki Ikezawa e Kōzō Morishita.