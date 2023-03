I Cavalieri dello Zodiaco, ecco i doppiatori che reciteranno nel live action

In attesa di vedere sul grande schermo l'atteso lungometraggio live action de I Cavalieri dello Zodiaco, è stato ufficialmente annunciato il cast del doppiaggio giapponese del film. L'omonimo manga di Masami Kurumada ha ispirato sequel, spin-off, anime, film e videogiochi nell'arco dei decenni ma ora debutterà in live action.

Il film sarà nei cinema nipponici dal prossimo 28 aprile ed è stato svelato il cast del doppiaggio, con Mackenyu, star nel ruolo di Pegasus, che dovrebbe occuparsi del doppiaggio anche nella versione asiatica. Il cast include anche Tsutomu Isobe nel ruolo di Alman, Kikuko Inoue nel ruolo di Vader Graad, Megumi Han nei panni di Sienna, Daisuke Namikawa nel ruolo di Nero, Shunsuke Sakuya nel ruolo di Mylock, Fuminori Komatsu nei panni di Cassios e Asami Seto nel ruolo di Marin.



Nei cinema americani il film verrà distribuito il 12 maggio prima di raggiungere i diversi mercati internazionali. I Cavalieri dello Zodiaco è diretto da Tomek Baginski, con Andy Cheng (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli) nel ruolo del coordinatore degli stunt, e Josh Campbell e Matt Stuecken alla sceneggiatura.



Nel cast di I Cavalieri dello Zodiaco troviamo Mackenyu, Famke Janssen, Madison Iseman, Diego Tinoco, Mark Dacascos, Nick Stahl e Sean Bean. Nel film Seiya (Mackenyu), è un testardo adolescente che trascorre il proprio tempo combattendo per soldi mentre cerca la propria sorella rapita. Quando in uno dei suoi combattimenti scopre poteri mistici sconosciuti si ritrova in un mondo di cavalieri in guerra, un antico addestramento magico e una dea reincarnata che ha bisogno della sua protezione. Per sopravvivere dovrà abbracciare il suo destino e sacrificare tutto per prendere il posto che gli spetta tra i Cavalieri dello Zodiaco.



La prima volta che si parlò di un possibile live action di I Cavalieri dello Zodiaco era il 2018 e dopo varie vicissitudini ora il film sta per uscire nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.