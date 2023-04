I Cavalieri dello Zodiaco, cosa pensa il creatore originale del nuovo film?

I Cavalieri dello Zodiaco stanno per affacciarsi per la prima volta sul grande schermo in live-action, grazie al lavoro del team di Toey Animation, mentre la data di uscita si avvicina sono comparsi i primi pareri dell'autore originale.

Masami Kurumada si è detto piuttosto soddisfatto del film sui Cavalieri dello Zodiaco.

Il creatore della serie ha infatti definito il film "eccitante" ed appassionato.

"I giovani che sono cresciuti guardando i Cavalieri dall'altra parte dell'oceano hanno realizzato un film così emozionante. Credo che tutti coloro che lo guarderanno sentiranno la passione dietro a tutto questo lavoro, proprio come è successo a me", ha condiviso lo scrittore.

La Toei Company e lo Stage 6 Films si sono unite per produrre l'adattamento ad alto budget del progetto, come si può vedere dal trailer del film sui Cavalieri dello Zodiaco.

Secondo alcune interviste passate, lo stesso Kurumada era ansioso di vedere la sua creatura in live-action, da molti anni ormai.

Ora finalmente i cavalieri arriveranno nei cinema nel giro di poche settimane. Il film debutterà in Giappone il 28 Aprile, negli States arriverà solo il 12 Maggio.

La data ufficiale per i Cavalieri dello Zodiaco è arrivata in Italia anche, quindi sembra proprio che l'opera di Kurumada si stia preparando a conquistare tutta una nuova fetta di fan, grazie a questa nuova ed inedita interazione sul grande schermo.