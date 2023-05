I Cavalieri dello Zodiaco, l'attore di Nero ricorda i divertenti consigli della famiglia

A pochi giorni dal debutto negli Stati Uniti del live action I Cavalieri dello Zodiaco, Famke Janssen, Nick Stahl, Mark Dacascos, Diego Tinoco e gli altri attori hanno colto l'occasione per parlare della loro esperienza; in particolare, Tinoco (interprete di Nero) ha ricordato una divertente conversazione con la sua famiglia.

Così ha dichiarato l'attore: "Non conoscevo questo anime nello specifico, ma sono cresciuto con Dragon Ball Z. Ero consapevole di quanto avesse influenzato me e di come l'animazione giapponese più in generale fosse importante per lo scenario culturale. Quando ho chiamato la mia famiglia in Sud America in Messico, mi hanno detto: 'Sei nei panni di un supereroe, non perderti l'occasione!'".

Ha poi continuato: "In un certo senso, devi far sì che diventi tuo. Nessuno vorrebbe vedere un'imitazione poco credibile; al contrario, tutti desiderano una storia come si deve, proprio quella che gli sceneggiatori stanno tentando di realizzare. Noi, in quanto attori, faremo di tutto per dar vita a una narrazione del genere, nella speranza che i fan la apprezzeranno". Se non l'avete ancora visto, ecco il trailer in versione italiana de I Cavalieri dello Zodiaco.

Prodotta da Toei Animation e basata sul celebre anime andata in onda dal 1986 al 1989, la pellicola ha debuttato in Giappone il 28 aprile 2023, mentre approderà negli Stati Uniti il 12 maggio. L'Italia, invece, potrà assistere alla pellicola soltanto in tre giorni: il 26, 27 e 28 giugno. A questo punto, una domanda sorge spontanea: cosa ne pensa il creatore originale del nuovo I Cavalieri dello Zodiaco?