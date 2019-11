Tutti i Cavalieri di Ren nella nuova locandina di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Continua ad approdare online sempre più materiale dell'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker, nono capitolo della saga diretto da J.J. Abrams che porterà a conclusione l'epopea fantascientifica della famiglia Skywalker, e dopo lo spot con Kylo Ren e le immagini ufficiali di EW ecco arrivare adesso un nuovo poster internazionale.

Quello che vediamo adesso è una locandina pensata per il mercato tedesco e differente dalle altre viste finora, anche se la LucasFilms mantiene intatto il contrasto Luce e Oscurità, Blu e Rosso, utilizzato soprattutto nei poster della nuova trilogia. Particolare interesse lo desta però la presenza per la prima volta in un poster ufficiale di tutti i Cavalieri di Ren, che è possibile vedere in baso a destro ognuno in una posa specifica.



La locandina arriva dopo il nuovo teaser trailer di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, lo stratosferico poster Dolby Digital e i character poster di Rey, Finn, Poe, Kylo Ren e degli altri protagonisti del film, che vi ricordiamo uscirà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre. C'è molta attesa e tanta curiosità intorno a L'ascesa di Skywaler, e J.J. Abrams ha anche confermato "che i trailer visti hanno soltanto scalfito la superficie degli eventi del film".



Cosa ne pensate? Fateci sapere le vostra nei commenti.