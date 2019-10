I Cavalieri di Ren e la Flotta Imperiale nei promo art di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Dopo la presentazione ufficiale del merchandising delle annuali produzioni a tema Star Wars, che sono per l'esattezza The Mandalorian di Disney+, Star Wars Jedi: Fallen Order per console e l'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ecco sbarcare online una valanga di promo art dedicati al capitolo conclusivo della saga degli Skywalker.

Al netto di diversi dettagli trapelati sulla storia e sui personaggi, come ad esempio il fatto che tornerà Ian McDiarmid nei panni dell'Imperatore Palpatine, che i Cavalieri di Ren avranno dei nomi individuali e che sarà ancora più centrale e importante il rapporto tra Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver), di Star Wars: L'ascesa di Skywalker sappiamo poco e i dettagli che trapelano sembrano portare in direzioni sempre opposte.



Ad ogni modo, restando nelle certezze, questi nuovi promo art ci mostrano i Cavalieri di Ren e il Supremo Leader Kylo Ren (viene proprio chiamato così), la loro gigantesca Flotta Imperiale e anche quel che resta della resistenza. Ma ci sono in aggiunta alcune foto dei protagonisti e delle new entry, con disegni e art poster molto belli.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker è atteso nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre. Nel cast troveremo anche Oscar Isaac, John Boyega, Billy Dee Williams e Mark Hamill.