Un Cavaliere di Ren protagonista della nuova immagine di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Dal Comic-Con non stanno arrivando notizie su Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ma una nuova immagine diffusa in rete a subito stuzzicato la curiosità di molti fan.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, è emersa su Twitter (via Heroic Hollywood) la foto promozionale di un libro legato al capitolo finale della saga che mostra da vicino uno dei Cavalieri di Ren, l'ordine di guerrieri del Lato Oscuro che hanno servito sotto il capo supremo Snoke e che sono stati addestrati da Kylo Ren in persona: l'ascesa al potere di Ben Solo sarà infatti parte integrante del film.

L'immagine mostra anche anche delle new entry già annunciate come il piccolo droide D-O e l'elmo rosso dei Sith Trooper, oltre agli immancabili C-3PO e Rey. Viene dato grande risalto, però, soprattuto al seguace di Kylo Ren, di cui possiamo vedere il look e persino un'arma descritta come "Vibro-scythe blade".

Tornando invece dell'altra attesa novità mostrata nella foto, i Sith Trooper, una recente descrizione apparsa al Comic-Con ha rivelato che si tratta di "un'armata di soldati d'élite che traggono forza e ispirazione da un'oscura e antica dinastia." Ne sapremo probabilmente di più con l'arrivo del primo full trailer ufficiale, di cui al momento non si hanno notizie.

Nel frattempo vi ricordiamo che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker debutterà nelle sale di tutto il mondo il prossimo dicembre. Per altre notizie sul mondo di Guerra Stellari vi rimandiamo alle ultime dichiarazioni di Daisy Ridley sugli hater del franchise.