Il cavaliere pallido: Clint Eastwood e il peggior infortunio della sua carriera sul set

Il cavaliere pallido, western del 1985 diretto e interpretato dal leggendario Clint Eastwood, presentato in concorso al 38esimo Festival di Cannes.

Il film, il cui titolo cita espressamente i Quattro Cavalieri dell'Apocalisse quasi riallacciandosi alle atmosfere da western sovrannaturale de Lo straniero senza nome, riporta in auge la maschera eastwoodiana per eccellenza, quella dell'Uomo senza Nome dei film di Sergio Leone, e si configura anche come un omaggio a Il cavaliere della valle solitaria di George Stevens.

Da questo infatti riprende una trama molto simile, l'arrivo di un cowboy solitario in una comunità vessata dalla prepotenza di un ricco imprenditore: il misterioso protagonista si legherà ad una famiglia del posto, e farà sua la causa di aiutarne i membri (e di conseguenza l'intera cittadina) a liberarsi del cattivo di turno e dei suoi uomini per ristabilire l'ordine e la giustizia nella miglior tradizione del genere.

Il cavaliere pallido rappresentò il grande ritorno di Clint Eastwood al genere western a distanza di ben nove anni dall'uscita de Il texano dagli occhi di ghiaccio (uscito nel 1976), nonché l'ultimo prima dell'uscita de Gli spietati (1992), che a sua volta arriverà dopo un intervallo di altri sette anni. Questo perché in quegli anni Eastwood sviluppò una sorta di 'crisi esistenziale' circa l'utilizzo dei cavalli, per un po' decise di stare lontano dagli animali e malauguratamente, quando si decise a tornare in sella, durante le riprese de Il cavaliere pallido si verificò quello che lo stesso Clint Eastwood definì il peggior incidente della sua carriera: sul set un cavallo che stava cavalcando è caduto attraverso un sottile strato di ghiaccio e lo ha disarcionato lanciandolo in avanti, causandogli una brutta lussazione alla spalla.

