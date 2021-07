Il Cavaliere Oscuro, la trilogia di Nolan avrebbe fatto parte del DCEU?

Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno come parte del DCEU? Lo sceneggiatore di Man of Steel David S. Goyer rivela quali fosse la volontà di Warner Bros. per i film di Christopher Nolan.

Man of Steel di Zack Snyder fu il film che diede inizio a quello che conosciamo come DCEU, ovvero l'universo cinematografico condiviso di Casa DC, dove personaggi come Batman, Superman e Wonder Woman hanno visto raccontate le loro storie, che in più occasioni si sono anche incrociate fino a convergere in Batman v. Superman e Justice League.

Tuttavia, i piani di Warner Bros. e DC Films pare fossero quello di avere la trilogia di Nolan come iniziatrice di un universo espanso, almeno stando a quanto affermato dallo sceneggiatore di Man of Steel David S. Goyer in una recente intervista.

"Chris ha sempre voluto tenere Il Cavaliere Oscuro e i suoi film di Batman come un'entità separata, mentre lo studio continuava a volere, comprensibilmente, che fossero parte di un universo DC più esteso" ha spiegato Goyer, aggiungendo "Chris era ovviamente uno dei produttori di Man of Steel, e la tentazione di credere che ci fosse una connessione tra questi film è tanta, ma non lo sono davvero. Voglio dire, magari retroattivamente si potrebbe fare [se proprio lo si volesse]".

In effetti, con le premesse del film di Flash diretto da Andy Muschietti, che riporta sullo schermo non solo il Batman di Ben Affleck, ma anche quello di Michael Keaton, non sarebbe certo impossibile aggiungere al mix anche i personaggi del franchise di Nolan, anche solo tramite un riferimento, e considerare il tutto canonico...

