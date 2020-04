Il Cavaliere Oscuro torna trend su Twitter, gli utenti scelgono i 'film perfetti'

La pandemia di Coronavirus ha costretto a casa gli utenti dei social, che hanno dovuto trovare nuovi modi per passare il tempo: uno di questi è elencare i film considerati perfetti, un concetto molto effimero che però ben si presta alle discussioni online.

Come potete immaginare, ci sono stati migliaia di film che sono stati citati tra i vari angoli della piattaforma, ma dovendo eleggere un solo vincitore a quanto pare il popolo di Twitter avrebbe scelto Il Cavaliere Oscuro: il film del 2008 scritto e diretto da Christopher Nolan infatti è stato menzionato così tanto volte da diventare un trend topic sul social per diverse ore, segno indistinguibile di quanto, nonostante il tempo, l'amore per il secondo capitolo della trilogia del Cavaliere Oscuro sia ancora fortissimo.

Con il 94% di recensioni positive sul sito aggregatore Rotten Tomatoes, è difficile trovare argomentazioni valide da portare contro chi afferma che quello con Christian Bale e Heath Ledger sia un film perfetto: e se anche fosse vero che la perfezione non esiste, Il Cavaliere Oscuro per molti ci va evidentemente vicino.

Tra gli altri titoli menzionati più spesso, segnaliamo Seven, The Nightmare Before Christmas, City of God, Pulp Fiction, Quarto Potere, Gli Incredibili, I Predatori dell'Arca Perduta, A Qualcuno Piace Caldo, Terminator 2 e Aliens. E per voi, quali sono i film perfetti? Ditecelo nella sezione dei commenti.

