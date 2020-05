Il Cavaliere Oscuro torna nei cinema cinesi per la riapertura: e in Italia cosa esce?

I cinema di Hong Kong hanno deciso di riprogrammare la trilogia dedicata a Batman diretta da Christopher Nolan, con Batman Begins (2005), Il cavaliere oscuro (2008) e Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012) che torneranno sui grandi schermi cinesi nel tentativo di rilanciare le sale cinematografiche dopo la chiusura forzata a causa della pandemia.

E in Italia cos'accadrà? Difficile ora come ora comprendere che tipo di programmazione verrà proposta nelle sale cinematografiche italiane dopo il lockdown e gli inevitabili slittamenti delle uscite che hanno scombussolato non poco il programma delle proiezioni cinematografiche del 2020.

La trilogia di Christopher Nolan verrà riproposta poco prima dell'uscita nelle sale di Tenet, il nuovo film diretto dal regista britannico.



Batman Begins tornerà nelle sale cinesi il 4 giugno, Il cavaliere oscuro sarà disponibile dall'11 giugno mentre Il cavaliere oscuro - Il ritorno tornerà nelle sale dal prossimo 18 giugno. I film verranno proiettati anche sugli schermi IMAX, visto che gli ultimi due film sono stati girati parzialmente con macchine da presa IMAX.

Il 15 giugno riapriranno le sale cinematografiche italiane e il pubblico ora si chiede quali saranno i film che si potranno vedere sul grande schermo dopo l'emergenza causata dalla pandemia che ha stravolto totalmente e inaspettatamente l'intera industria cinematografica, posticipando lavorazioni e anche uscite nelle sale.

Per un ripasso su Il cavaliere oscuro potete leggere il nostro speciale sulle 10 cose che non sapete del film di Christopher Nolan.