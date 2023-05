Il Cavaliere Oscuro, la teoria su Due Facce che ha sconvolto il web

Per Spielberg, Il Cavaliere Oscuro meriterebbe un Oscar: Christian Bale nei panni di Batman si imbatte in due villain, uno dei quali è Due Facce ossia Harvey Dent interpretato da Aaron Eckhart.

Ma una nuova teoria che circola sul web da al soprannome del cattivo un significato che va oltre quello che conosciamo. In Batman Begins, Carmine Falcone (Tom Wilkinson) viene sconfitto da Spaventapasseri interpretato da Cillian Murphy che fece anche il provino per il ruolo di Batman. Nella timeline de Il Cavaliere Oscuro Sal Maroni era il boss della mafia più famoso di Gotham City e Harvey Dent non ha perso tempo nel tentativo di distruggerlo. La prima scena di Dent, dunque, è in realtà il processo a Sal Maroni: qui Dent arriva in ritardo, con grande fastidio di Rachel Dawes. Il fulcro di quel caso era la testimonianza di un membro della mafia, attraverso la quale Dent accusò Maroni di aver preso la guida della criminalità organizzata di Gotham dopo la caduta di Falcone. Il processo prese una svolta inaspettata quando il testimone contraddisse le sue precedenti dichiarazioni e affermò che Maroni era solo il capro espiatorio e lui era il vero leader.

Ma non è finita qui: il testimone si impossessò di una pistola, puntandola su Dent: quest'ultimo afferrò la pistola con una mano mentre con l'altra colpì il testimone commentando la qualità delle armi cinesi che il testimone aveva scelto per tentare di ucciderlo. Qui si innesta la teoria postata su Reddit da un utente: se Dent si mostra come un cittadino volenteroso di combattere la criminalità di Gotham dopo quell'evento, l'uomo potrebbe aver effettivamente pianificato tutto.

L'autore spiega che Dent avrebbe fatto entrare il testimone con la pistola scarica in modo che non sparasse. In questo modo, sarebbe stato presto descritto come un eroe che ha fermato un tentativo di omicidio, e questa teoria spiega anche perché era così calmo quando il testimone gli ha puntato addosso la pistola e perché sapeva così tanto della pistola che il testimone gli puntava contro.



E voi cosa ne pensate? Questa teoria per voi regge? Scrivetecelo nei commenti!