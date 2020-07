Il Cavaliere Oscuro, tanti auguri: il cinecomic di Christopher Nolan compie 12 anni

Il cavaliere oscuro alla fine di quell'anno ha guadagnato oltre un miliardo di dollari al botteghino in giro per il mondo e, resta nell'immaginario collettivo uno dei migliori film sia in termini di performance individuali - ovvero il già citato Joker di Ledger - sia in generale. Empire infatti lo ha classificato come il terzo miglior film del 21 ° secolo . Di recente in oltre The Dark Night è finito sui trend di Twitter con un hashtag dedicato ai film perfetti

Happy Anniversary to #TheDarkKnight Not only one of the greatest films of all time... not only still relevant to the current times.. but also, imo, was carried by THE greatest acting performance of all time. We were robbed of more amazement but damn... what a legacy. #RIP pic.twitter.com/thNv350pro — GoldBlooded (@whodatdaddy) July 18, 2020

Happy Birthday to The Dark Knight - my favorite movie of all time. Still to this day have never been blown away by a movie like I was by this one.



There was only one place I wanted to see the first time I visited Chicago, and it certainly wasn’t the friggin bean.... pic.twitter.com/6pzgRLcBA2 — Robbie Fox (@RobbieBarstool) July 18, 2020