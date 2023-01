Il Cavaliere Oscuro, Spielberg sicuro: 'Avrebbe meritato una nomination come Miglior film'

Dai tempi de Il Cavaliere Oscuro un po' di cose sono cambiate in chiave Oscar: i blockbuster vantano oggi una considerazione decisamente superiore, come confermano le nomination come Miglior film a opere come Avatar: La Via dell'Acqua e Top Gun: Maverick. Qualcuno, però, non ha dimenticato lo sgarro fatto a Nolan.

Un qualcuno che, d'altronde, qualcosa da dire in merito ce l'ha eccome: stiamo parlando di Steven Spielberg, che in materia di blockbuster ne sa più di qualcosa! Secondo il regista di Jurassic Park, oggi non ci sarebbe storia: il film che Christopher Nolan pensava di abbandonare riceverebbe senz'altro la sua meritatissima candidatura.

"È una cosa che trovo molto incoraggiante" sono state le parole del regista candidato all'Oscar con The Fablemans: "Arriva tardi per il film che penso avrebbe dovuto esser candidato un po' di anni fa, Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Oggi quel film riceverebbe sicuramente una nomination come Miglior film, quindi vedere questi due blockbuster nella top 10 è una cosa che dobbiamo assolutamente festeggiare" ha quindi proseguito Spielberg.

E voi, cosa ne pensate? Il film con Heath Ledger avrebbe effettivamente meritato una candidatura alla statuina più prestigiosa? Diteci la vostra nei commenti! Per rinfrescarvi la memoria, intanto, qui vi lasciamo la nostra recensione de Il Cavaliere Oscuro.