Il Cavaliere Oscuro, quale scena Heath Ledger si rifiutò di girare?

Nel corso della storia del cinema diversi attori hanno deciso di spingersi al limite per un ruolo ma, uno dei più estremi è stato sicuramente Heath Ledger con la sua interpretazione di Joker. Pare, però, che anche l'attore avesse raggiunto il proprio limiti per una scena in particolare.

Proprio riguardo al method acting David Harbour si è scagliato contro questa abitudine definendo questo stile di recitazione pericolo e sciocco. Nonostante ciò tantissimi grandi attori sono stati la conferma di come l'immedesimazione totale nel personaggio possa portare a grandi risultati. Nel caso di Heath Ledger, l'attore si "trasformò" in Joker ma, solo una volta, decise di rifiutarsi di fare una scena poiché metteva eccessivamente a rischio la sua sicurezza. Questa scelta diede modo a Ledger di disegnare una vera e propria linea tra "reale" e recitato.

In una delle scene Joker avrebbe dovuto guidare un camion a massima velocità tra le strade trafficate di Gotham City. L'attore, si rifiutò quasi immediatamente di girarla portando a serie discussioni con il regista e la produzione. La preoccupazione di Ledger, più che riguardo la propria incolumità, era sulle persone coinvolte nella scena che, a causa della sua inesperienza nell'arte dello stunt, avrebbero potuto ferirsi. Dopo le dovute spiegazioni, la troupe decise di rispettare la scelta dell'attore e riorganizzare la scena in maniera differente in modo da catturarne ugualmente l'essenza.

