Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, il 'segreto' del film di Nolan: 'È ispirato a Rocky III'

Cillian Murphy non ha mai letto la sceneggiatura di Il Cavaliere oscuro - Il ritorno, ma forse potrebbe aver letto quella del film a cui la pellicola di Christopher Nolan è ispirata.

Sicuramente sarebbe difficile indovinare la fonte d’ispirazione di David S. Goyer, scrittore dell’intera trilogia del Cavaliere oscuro. Ma è stato lo stesso sceneggiatore a rivelare, durante un’intervista all Happy Sad confused podcast, quale altra saga ha fornito la base per “il Cavaliere Oscuro – il ritorno”:

“Ma sai, il piccolo oscuro segreto di Il cavaliere oscuro – il ritorno è che è stato modellato su Rocky III. E, sai, devi essere messo al tappeto per rialzarti. E lui sta invecchiando. E hai bisogno di qualcuno che sia semplicemente un bruto. E ricordo di aver detto: "Beh, è Bane". Ah, Bane... è così dozzinale, non lo so". Ma è un processo. E col senno di poi sembrava che dovesse essere per forza Bane.”

Difatti nel film Bane, interpretato da Tom Hardy, infligge una sonora sconfitta al Batman di Christian Bale, così come Clubber Lang mette al tappeto Rocky nel loro match iniziale. Entrambe le pellicole raccontano una storia che parte da una caduta che successivamente porta a un trionfale ritorno. In un’altra intervista invece, Christian Bale ha spiegato il finale di Il cavaliere oscuro – il ritorno.