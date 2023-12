Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno, Nolan pensò di far 'ritornare' Joker nel film

Il Joker di Heath Ledger è stato il vero punto di forza della trilogia di Batman di Christopher Nolan. La forte personalità del personaggio spinse il regista a considerare di farlo ricomparire in un cameo in Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno, prendendo delle scene tagliate del film precedente.

Oltre a scoprire la vera ispirazione del Joker di Heath Ledger, il villain ha avuto un importantissimo impatto, non solo dal punto di vista narrativo all'interno del film, ma anche nella storia del cinema. Allo stato attuale, Joker viene identificato come uno dei migliori villain mai scritti nel 21esimo secolo e non sembra intenzionato a mollare questo primato. In realtà Christopher Nolan pensò inizialmente, durante le riprese de Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno, di far ritornare in qualche modo Heath Ledger utilizzando una fusione tra CGI e scene cancellate.

La scelta iniziale tentò di emulare ciò che Bryan Singer aveva già fatto in Superman Returns nel 2006 facendo ricomparire all'interno della pellicola Marlon Brando nei panni di Jor-El. All'epoca delle riprese sia la produzione che il regista furono concordi, all'ultimo momento, nel decidere di non far ritornare il Joker, non solo per evitare problemi narrativi ma, soprattutto, per non mancare di rispetto all'immenso lavoro fatto da Ledger nel secondo capitolo della saga.

