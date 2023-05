Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, Cillian Murphy non ha mai letto la sceneggiatura

A Cillian Murphy non piacciono gli spoiler: lo Spaventapasseri in Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno si rifiutò di leggere la sceneggiaturadel terzo film della trilogia di Christopher Nolan: sarà nato forse così il sodalizio tra i due?

Dietro il diniego di Cillian Murphy pare ci sia stata l'intenzione di non rovinarsi il film. La star di Peaky Blinders ha interpretato lo scienziato pazzo Jonathan Crane nel terzo film con protagonista Christian Bale. L'attore, che sarà per sempre grato a Batman, mostra in Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno un Batman pronto a combattere i super criminali dopo un periodo di pace per Gotham City!

Murphy, nel corso di un'intervista a Entertainment Weekly, ha ammesso di voler essere tenuto all'oscuro sulla fine del franchise di Nolan: "Ricordo che quando ha chiamato, ha detto: 'Vuoi leggere la sceneggiatura?' e ho detto: 'Sai una cosa, in realtà non voglio leggere la sceneggiatura. Dimmi solo cosa sto facendo, dimmi solo qual è la mia motivazione - ha continuato Murphy - Non volevo rovinare tutto quindi sono arrivato sul quel fantastico set, ho fatto la mia breve comparsa e poi ho aspettato di vedere il film. E ne è valsa la pena.”

Per Christopher Nolan, pronto ad arrivare nelle sale a luglio con Oppenheimer che sarà il film più lungo della sua carriera, la scena del cuore di Murphy nei panni di Spaventapasseri è quella che lo vede in cima a un mucchio di scrivanie nel tribunale di Bane.

Per voi qual è la miglior scena di Cillian Murphy in Il Cavaliere Oscuro - il Ritorno?