Il Cavaliere Oscuro: ecco la nuova statuetta dedicata al Due Face di Aaron Eckhart

Il Cavaliere Oscuro firmato Christopher Nolan è uscito nelle sale undici anni fa ma continua a ricevere le attenzioni degli amanti dei cinecomic, e non solo. Dopo che il film è tornato lo scorso aprile al cinema in formato IMAX 70 mm, ora è il momento di dare un'occhiata alla nuova action figure dedicata a Harvey Dent.

Il personaggio interpretato da Aaron Eckhart, infatti, è il protagonista di una nuova statuetta in scala 1 a 6 realizzata da J.C. Hong e Yulli per la Hot Toys. L'oggetto, basato sull'aspetto di Dent quando sul finale del film ha assunto l'aspetto del villain Due Facce, sarà venduto con tanto di moneta, spilla "Believe in Harvey Dent", drink e pistola.

Potete trovare una galleria di immagini dedicata alla statuetta in calce alla notizia (via Comicbook.com).

Prima dell'arrivo dell'Aquaman di James Wan, il secondo e terzo film della trilogia di Batman diretta da Nolan ricoprivano le prime due posizioni del box office globale dei film tratti dai fumetti DC, rispettivamente con un incasso di $1,005 miliardi e $1,085 miliardi. Accolto calorosamente dagli spettatori e dagli appassionati del supereroe, il lavoro del regista americano ha lasciato il segno anche per quanto riguarda l'evoluzione del genere dei cinecomic.

Date un'occhiata al nostro speciale sui dieci anni de Il Cavaliere Oscuro.