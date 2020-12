Il Cavaliere Oscuro, la nuova action figure è identica al Joker di Heath Ledger: le foto

L'interpretazione del compianto Heath Ledger in Il Cavaliere Oscuro è tuttora considerata una delle più intense e indimenticabili nel mondo dei cinecomic e non solo, e il film di Christopher Nolan è a sua volta oggetto di culto. Non sorprende perciò che gli articoli di merchandising legati a questo titolo siano ancora oggi molto richiesti.

Così, dopo la recente riedizione dell'action figure di Batman da parte di Hot Toys, arriva un'altra riproduzione, stavolta realizzata dai Queen Studios, che ha per protagonista proprio il Principe Clown del crimine.

La statuetta, in scala 1/4, presenta una serie di dettagli estremamente accurati, e una impressionante somiglianza con il personaggio portato in scena da Heath Ledger. Ispirata a una delle scene più iconiche del film, mostra Joker nell'atto di aprire il soprabito e mostrare delle granate al suo interno. Gli abiti sono in vero tessuto, dal gilet verde ai pantaloni gessati viola, e le cicatrici e il trucco sul volto, insieme al ghigno minaccioso, danno a Joker un'aria decisamente spaventosa. Se non fosse per il logo dei Queen Studios, guardando distrattamente le immagini (visibili all'interno della nostra gallery) sembrerebbe di essere al cospetto di foto di scena scattate sul set di Il Cavaliere Oscuro, film recentemente incluso nel National Film Registry.

L'action figure è destinata ai collezionisti disposti a spendere una grossa cifra, anche se il prezzo ufficiale non è stato ancora comunicato. L'articolo sarà presto disponibile per il pre-ordine e sarà in commercio nel primo trimestre del 2022.