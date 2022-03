Il cavaliere oscuro, Joker in realtà era un poliziotto? La teoria vi farà impazzire

Distribuito nei cinema oltre un decennio fa, Il cavaliere oscuro è ancora oggi uno dei film su Batman maggiormente apprezzati dai cinefili. Nonostante l'ottimo risultato di The Batman, molti fan sono rimasti affezionati a Il cavaliere oscuro, anche grazie all'intensa performance di Heath Ledger nei panni del Joker.

Da anni molti spettatori si chiedono come abbia fatto il Joker a mettere in atto alcuni dei suoi schemi più elaborati e come facesse ad aggirare la polizia di Gotham City, anche relativamente alla corruzione infiltratasi nel dipartimento. Il cavaliere oscuro ha compiuto 10 anni nel 2018. Il film è il seguito di Batman Begins (2005) e Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012).



Secondo una teoria avanzata su Reddit, Joker sarebbe faceva parte del dipartimento di polizia. La versione Joker di Heath Ledger ex poliziotto? Certamente quest'ipotesi confermerebbe l'incredibile mole d'informazioni a sua disposizione, e la libertà con cui trattava con la polizia così come con la mafia, nonostante apparentemente non fosse nessuno. In base alla teoria Joker sarebbe stato poliziotto fino a quando Batman ha fatto capolino come vigilante della città. Sfortunatamente, quando il gas della paura dello Spaventapasseri è stato rilasciato in città, l'agente di polizia è rimasto sfigurato e vittima di un esaurimento nervoso. L'equivalente 'nolaniano' di Joker che cade nella vasca delle sostanze chimiche nella sua Origin story.



Altre scene sembrano suggerire quest'ipotesi ma sarà davvero così? Si attendono smentite o conferme dai diretti interessati.

