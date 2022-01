Il Cavaliere Oscuro, che ne è di Joker dopo l'assalto alla festa? La risposta nel romanzo

Trovare difetti a Il Cavaliere Oscuro è un'impresa ardua: il film di Christopher Nolan è probabilmente il più riuscito della trilogia di Batman, nonché uno dei film di supereroi più apprezzati della storia del cinema. A voler essere pignoli, però, il film sembra non chiarire molto bene un passaggio relativo a Joker.

Soffermandoci un istante sulla scena dell'assalto al party di Bruce Wayne, infatti, possiamo facilmente notare come, dopo l'intervento di Batman per salvare la vita a Rachel, il villain interpretato da Heath Ledger sembri quasi essere svanito nel nulla. Ma come sono andate le cose in realtà?

A fornirci una spiegazione ci ha pensato qualche anno fa il romanzo ufficiale del film: nel passaggio relativo proprio alla scena appena descritta, infatti, ci viene spiegato come Batman e Rachel facciano caso a un SUV lanciato per strada a tutta velocità, molto probabilmente un'auto predisposta da Joker per portarlo via sano e salvo una volta raggiunto il suo obbiettivo.

Ricordiamo, infatti, che non avrebbe avuto senso per la scrittura del personaggio lasciare che Joker facesse strage dei presenti in assenza di Batman: il villain di Ledger è un calcolatore maniacalmente attento all'esecuzione dei suoi piani, e in quel momento la sua attenzione è rivolta unicamente ad alcuni obbiettivi ben precisi (Batman, Harvey Dent e così via).

Solo una volta raggiunto lo status di signore del crimine vedremo il nostro lasciare esplodere senza più freni e inibizioni di alcun tipo la follia che lo contraddistingue: la sera del party, però, Joker non aveva motivo di restare lì a infierire sui presenti. Trovate sia una spiegazione soddisfacente? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento su Il Cavaliere Oscuro.