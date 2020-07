Il Cavaliere Oscuro: questa incredibile statua di Batman vi farà perdere la testa

I fan dei cinecomics non hanno dubbi: Il Cavaliere Oscuro è un capolavoro. Per questo c'è chi ha pensato di produrre una statua ispirata al Batman di Christopher Nolan e di metterle in vendita.

Niente di così imponente come la scultura che appare nel finale di The Dark Knight Rises, ma l'altezza di attesta comunque sui 60cm (in scala 1:3) e il livello di dettaglio è davvero notevole. I geni del male dietro alla figure sono i Queen Studios e per l'occasione hanno deciso di riprendere in tutto e per tutto il design visto al cinema.

Oltre all'irrinunciabile maschera da pipistrello, sarà disponibile anche una versione deluxe che includerà la testa di Bruce Wayne a volto scoperto. Il materiale usato è il polystone e il mantello è stato riprodotto con un tessuto vero e proprio. Come potete vedere dalle foto più in basso il risultato è davvero sbalorditivo e i veri appassionati potrebbero trovare allettante un simile tributo... a patto di voler spendere "il giusto prezzo". Si parla infatti di 1.149,99 dollari per la versione standard e di 1.299,99 dollari per quella con il volto di Christian Bale. Cifre abbastanza alte, ma se avete appena rapinato una banca mascherati da clown potrebbe essere alla vostra portata.

Per i fan di Joker, e per chi ha già la statua del Principe del Crimine, l'azienda ha messo in produzione anche un'apposita base che permette di ricreare la famosa scena dell'interrogatorio. Per il momento la spedizione è disponibile solo per alcuni paesi, ma prima o poi potrebbe arrivare anche da noi. Cosa ne pensate? Merita una spesa folle? La follia dopotutto è come la gravità... "basta solo una piccola spinta".

