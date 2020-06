Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno, niente sedie sul set di Nolan: Anna Hathaway spiega perché

In attesa di poter finalmente ammirare il suo chiacchieratissimo Tenet in sala, torniamo ad occuparci di un vecchio titolo della filmografia di Christopher Nolan: Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno. Niente a che vedere con qualche dettaglio relativo alla storia o ai personaggi, comunque, perché oggi si parla di curiosità di backstage.

Come sappiamo, infatti, la splendida e bravissima Anne Hathaway ha lavorato con il regista in due film, che sono Il cavaliere oscuro - il ritorno e anche in Interstellar, e in una recente intervista proprio l'attrice ha rivelato uno strano "trucco" di scena che Nolan applica in ognuna della sue produzioni: non utilizzare le sedie sul set.



La cosa le è scappata durante un faccia a faccia con Hugh Jackman per un nuovo episodio di Actors on Actors di Variety. Ricordiamo che anche Jackman ha lavorato con Nolan in The Prestige, ma il dialogo sulle sedie è iniziato dopo che l'attore ha dichiarato di aver lavorato con tre registi che "non permettevano l'uso dei cellulari sul set", così da triggerare la memoria della Hathaway, che è intervenuta dicendo: "Ma Christopher Nolan, come ben sai, non permette neanche l'uso delle sedie sul set". E Jackman, divertito: "Oh, è vero".



La Hathaway ha poi continuato: "Ho lavorato con lui due volte e non voleva sedie in nessuna delle due produzioni. Il suo ragionamento è che se ci sono delle sedie, la gente automaticamente vorrà sedersi, e se sono seduti non stanno ovviamente lavorando. Voglio dire, gira questi film assolutamente incredibili in termini di portata e ambizione, abilità tecnica e profonda emozione. Arriva sempre alla fine dei tempi previsti e rientra nei limiti di budget. Credo che abbia raggiunto qualche obiettivo particolare con questa storia delle sedie".



Vi lasciamo alla recensione de Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno.