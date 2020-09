Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno, Nolan tagliò una morte 'rivoltante' per evitare il rating

L'obiettivo di Christopher Nolan, lo sappiamo, è quello di rendere i suoi film fruibili ad un pubblico più ampio possibile (almeno sulla carta), e per questo sono anni che non si spinge oltre il PG-13. Tuttavia per mantenere questo rating bisogna incontrare dei compromessi, ed è il caso anche de Il cavaliere oscuro - Il ritorno.

Intervistato da CinemaBlend in occasione dell'uscita di Full Metal Jacket in 4K, infatti, l'interprete del vicecommissario Peter Foley Matthew Modine ha svelato una scena cruenta eliminata dal film: "Nolan ha tagliato la scena della mia morte ne Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno, perché ha detto che era talmente violenta che avrebbe ottenuto un rating NC-17. Dopo che Bane muore e Batman viene accoltellato, Marion Cotillard sale a bordo di un veicolo. Inizia a scappare e io le sparo. E vengo investito. Un taglio e sono per terra, morto. Ma era una scena davvero violenta."

L'attore ha poi descritto la reazione di Nolan alle riprese della sequenza in questione: "Il mio stuntman veniva colpito dalla macchina. Hanno messo un oggetto in plexiglass davanti alla macchina e lo hanno fatto colpire. Avevano delle corde per tirarlo in aria, ma è salito e l'hanno lasciato cadere da circa 15 piedi, e il rumor del suo corpo che colpisce la strada davanti alla Borsa di New York è stato rivoltante. Ricordo di avere guardato Christopher Nolan quando l'abbiamo girato, e la sua faccia era bianca. Si comportava normalmente, ma sembrava che pensasse: 'Oh mio dio, quel ragazzo si alzerà? Sta bene?'"

Per altre notizie, vi rimandiamo agli aggiornamenti sugli incassi di Tenet, che nel frattempo sta guidando la (lenta) ripartenza delle sale cinematografiche.