Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, l'ultimo film della saga nascondeva la figlia di Batman?

Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, ultimo capitolo dell'acclamata saga scritta e diretta da Christopher Nolan, potrebbe aver incluso un riferimento alla figlia di Batman e Catwoman di cui nessuno si è mai accorto fino ad ora.

Nolan ha chiuso la sua trilogia di Batman con Christian Bale nel 2012, in un film con Bane (Tom Hardy) come antagonista principale e Selina Kyle aka Catwoman (Anne Hathaway) come alleata. Alla fine del film, come di certo saprete, Batman e Catwoman abbandonavano le rispettive identità segrete si trasferivano lontano da Gotham per godersi il resto della loro vita insieme. E quel che è successo dopo è successo dopo i titoli di coda, e resterà per sempre il frutto dell'immaginazione del pubblico.

Tuttavia, secondo una teoria emersa in queste ore, Nolan potrebbe aver aggiunto un sottile riferimento al futuro della loro relazione, e in particolare alla figlia di Bruce, Helena Wayne: quando Selina si intrufola in Villa Wayne camuffata da domestica, viene sorpresa da Bruce Wayne e un minaccioso tiro con l'arco. Questo dettaglio di arco e frecce, stando alla teoria, potrebbe essere un riferimento a Helena Wayne, la figlia che Bruce e Selina hanno avuto in un universo alternativo nel mondo dei fumetti.

Il personaggio debuttò su DC Super Stars #17 nel 1977, e come figlia dei due celebri supereroi è cresciuta godendo dei benefici della famiglia benestante ed è stata anche addestrata a diventare una super atleta. Il villain Silky Cernak però ricattò Selina costringendola a tornare nei panni di Catwoman, e quando ciò accadde lei morì lasciando Helena desiderosa di vendetta, e alla fine divenne la vigilante Cacciatrice (personaggio apparso in varie versioni in tv e più recentemente in Birds of Prey, interpretato da Mary Elizabeth Winstead).

Non è noto se l'aggiunta delle frecce in The Dark Knight Rises sia stata un easter-egg intenzionale o meno, dato che Nolan non ne ha mai parlato, ma la teoria fa notare la coincidenza dell'apparizione di arco e frecce (armi piuttosto inedite per Batman) proprio nella scena in cui Bruce e Selina si incontrano per la prima volta. Voi cosa ne pensate? Avevate mai fatto caso a questa 'coincidenza'? Ditecelo nella sezione dei commenti.

